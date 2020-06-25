НСК "Олимпийский" возобновит работу с 28 июня

25 июня, 2020, 15:00

С 28 июня и до конца сентября 2020 года НСК "Олимпийский" открывает свою территорию для всех желающих заниматься спортом на свежем воздухе

Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийский".

"Открытие запланировано на праздничный для Украины день - 28 июня, День молодежи и День Конституции Украины. С тех пор и до конца сентября каждый желающий может посетить "Олимпийский", выбрать спорт по душе и провести время активно и с пользой, еще и на свежем воздухе" , - сказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

В то же время Гутцайт подчеркнул, что соблюдение всех санитарных норм является обязательным условием функционирования спортивного пространства.

По словам заместителя генерального директора по административной работе НСК "Олимпийский" Виктора Анисимова, спортивный комплекс открыт для сотрудничества со спортивными организациями. Он также выразил надежду, что спортивный комплекс будет увеличиваться.

В НСК отметили, что с 28 июня все желающие смогут сыграть в баскетбол, волейбол, настольный теннис или попробовать катание на роликах. Также будут обустроены зоны для workout и армреслингу.

Свободные тренировки на территории спортивного комплекса будут доступны в выходные дни с 08:00 до 20:00 и по будням (кроме дней проведения футбольных матчей). Для тренировки нужен собственный инвентарь в соответствии с видом спорта и средства личной защиты (маска, антисептик).

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