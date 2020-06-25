Не всюду построены береговые укрепления, власти не знают, что делать, - Княжицкий о непогоде в западных областях

25 июня, 2020, 20:44

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий рассказал о последствиях непогоды в западных областях и решениях, которые должна принять власть

Об этом он сказал в эфире программы "Говорит Большой Львов", передает Еспресо.TV .

"Во-первых, после наводнения в 2008 году последствия были намного больше, в частности, в горах, но меньше, возможно, на Днестре, там немного ниже. В чем основная проблема? За два дня вылилось воды столько - сколько должно вылиться в 2,5 месяца. А последние 36 дней на Гуцульщине не прекращался дождь. Это природа. Да, это глобальное потепление. Но раньше тоже так было. Леса начали вырубать в Карпатах в 1860 году. То есть, все знают, что наводнения в Карпатах были тогда, когда леса вообще никто не рубил. Наводнения имеют другую причину - конечно, вырубка лесов на это влияет, потому что увеличиваются оползни. На этот раз оползни были на совершенно железных частях. Потому что некуда было деться воде. Где вода не подошла? Там, где сделали габионы и укрепления после 2008 года", - рассказал депутат.

Он отметил, что укрепление начали делать в 2008 году, остановили, а построили после 2013 года.

"Но почему людей затапливало? Потому что архитектуры нет, потому что позволяют людям строиться в поймах. Там, где вода заходит - все эти дома в ней оказываются. У нас сейчас в центре Львова проголосовали депутаты - можно строить, что хочешь... Без согласия главного архитектора, а там давно это делают. В этом есть огромная проблема. Теперь вопрос, каким образом преодолеть последствия? Власть можно будет оценивать по тому, каким образом эти последствия будут преодолены. Потому что габионы и береговые укрепления не везде построены. Это безусловно надо сделать. Например, Верховинский район, целый ряд сел отрезаны от общества. Показали вчера, что прилетел туда вертолет, вывез двух беременных для картинки. В селах куча людей с коронавирусом, они не могут оттуда выйти и власть не знает, что делать, а дорогу скорее, чем через несколько месяцев там не сделают. Вот на эти критические места надо обратить внимание - помочь тем людям. Деньги, которые забрали от COVID - 19 и бросили на "якобы дороги", чтобы их разворовать. Сейчас надо убрать и с тех "якобы дорог" и бросить на преодоление этих последствий, - заявил Княжицкий.

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