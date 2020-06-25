НБУ: в 2020 году прекратится рост доходов украинцев, который продолжается последние 3 года

25 июня, 2020, 12:54

Рост доходов украинцев, который продолжается последние три года, в этом году прекратится из-за снижения деловой активности, заработной платы и рост безработицы

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.

Согласно отчету, основными причинами является снижение деловой активности, заработной платы и рост безработицы.

Вместе с сокращением доходов в апреле резко ухудшились потребительские настроения. Осторожнее потребительское поведение уже замедлила кредитования домохозяйств, однако их долговая нагрузка, вероятно, повысится из-за сокращения дохода. Это ожидаемо приведет к сложностям с обслуживанием займов. В то же время из-за макроэкономическую нестабильность склонность населения к сбережениям в ближайшее время повысится.

В НБУ отметили, что снижение темпов роста наблюдалось еще в 2019 году преимущественно из-за замедления прироста заработной платы - основной составляющей реального располагаемого дохода.

В отчете говорится, что введение карантина сразу сказалось на заработной плате. Так, по опросу Info Sapiens, менее половины респондентов, работающих в карантин, получили полностью зарплату за март. В апреле впервые с марта 2016 реальная зарплата уменьшилась на 0.5% г / г из-за низкой деловой активности и меньшим спросом на рабочую силу. При этом количество наемных работников среди опрошенных за месяц снизилась на четверть. Треть украинский полностью потеряла доход или работу, а в более трети уменьшился регулярный доход семьи.

По оценкам НБУ, в этом году реальная заработная плата не возрастет.

Кроме того, сообщается, что весной произошло резкое увеличение объемов социальной помощи. В частности было осуществлено доплаты к пенсиям за коронавирус и ежегодную их индексацию. Сокращение доходной части бюджета и ресурсов Пенсионного фонда ограничивать возможности социальной поддержки населения. Кроме того, правительством инициировано масштабные проекты поддержки среднего и малого бизнеса для сохранения ими рабочих мест. Также анонсировано расширение программ компенсации процентных расходов по кредитам для физических лиц-предпринимателей. Однако это не имело значительного положительного влияния на доходы населения.

Негативно на доходах сказалось и падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте - апреле она в долларовом эквиваленте снизилась на 9% г / г, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост. Причиной является меньшая интенсивность трудовой миграции. Так, с середины марта было ограничено пересечение границ. Мигранты теряли работу, частично или полностью - оплату труда в краинахреципиентах. После снятия карантина и открытие границ ожидается постепенное увеличение трудовой эмиграции. Мотивировать к этому будет также рост безработицы в Украине и спрос на рабочую силу в странах ЕС.

"Итак, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии короновирусу сдерживать восстановление рабочих мест. Рост зарплат после снятия карантина маловероятно. Еще до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживало рост рентабельности предприятий. Сократится и доход физических лиц-предпринимателей , что сейчас формирует почти четверть располагаемого дохода населения - этот сегмент карантин зацепили больше всего ", - говорится в отчете.

ВД

Напомним, по прогнозам НБУ, падение реального ВВП по итогам 2020 году может превысить 5%.

В НБУ также прогнозируют, что д ефицит государственного бюджета по итогам года может превысить 7,5% ВВП .

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