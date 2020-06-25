Назначение Шкарлета: депутаты "Голоса" хотят запретить занимать должности в правительстве людям, имеющим плагиат в научных работах
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Существует целый ряд причин, почему Верховная Рада решила не назначать господина Шкарлета министром образования и науки. Но, как видим, воли парламента оказалось недостаточно - правительство пошло напролом и вопреки всем приняло то решение, которое и планировало", - сказала Совсун
Она заявила, что обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества образования с просьбой дать оценку относительно возможного плагиата в работах Шкарлета.
"Сегодня утром я отправила на регистрацию проект закона, которым мы предлагаем запретить занимать должности ректоров, членов правительства лицам, в работах которых обнаружили плагиат", - добавила нардепка.
По ее словам, многие депутаты выразили желание подписать этот законопроект. И Совсун будет настаивать на вынесении документа в зал парламента.
Заметим, Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года.
В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".
В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов".
- Напомним, 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.
- 19 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета.
- Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки.
Читайте также
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие