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Espreso.tvОбществоНазначение Шкарлета: депутаты "Голоса" хотят запретить занимать должности в правительстве людям, имеющим плагиат в научных работах

Назначение Шкарлета: депутаты "Голоса" хотят запретить занимать должности в правительстве людям, имеющим плагиат в научных работах


фото: goloszmin
Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун, реагируя на назначение и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых обнаружили плагиат

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Существует целый ряд причин, почему Верховная Рада решила не назначать господина Шкарлета министром образования и науки. Но, как видим, воли парламента оказалось недостаточно - правительство пошло напролом и вопреки всем приняло то решение, которое и планировало", - сказала Совсун

Она заявила, что обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества образования с просьбой дать оценку относительно возможного плагиата в работах Шкарлета.

"Сегодня утром я отправила на регистрацию проект закона, которым мы предлагаем запретить занимать должности ректоров, членов правительства лицам, в работах которых обнаружили плагиат", - добавила нардепка.

По ее словам, многие депутаты выразили желание подписать этот законопроект. И Совсун будет настаивать на вынесении документа в зал парламента.

Заметим, Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года.

В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов".

  • Напомним, 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
  • 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.
  • 19 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета.
  • Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки.
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