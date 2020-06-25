Назначение Шкарлета: депутаты "Голоса" хотят запретить занимать должности в правительстве людям, имеющим плагиат в научных работах

25 июня, 2020, 17:04

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Существует целый ряд причин, почему Верховная Рада решила не назначать господина Шкарлета министром образования и науки. Но, как видим, воли парламента оказалось недостаточно - правительство пошло напролом и вопреки всем приняло то решение, которое и планировало", - сказала Совсун

Она заявила, что обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества образования с просьбой дать оценку относительно возможного плагиата в работах Шкарлета.

"Сегодня утром я отправила на регистрацию проект закона, которым мы предлагаем запретить занимать должности ректоров, членов правительства лицам, в работах которых обнаружили плагиат", - добавила нардепка.

По ее словам, многие депутаты выразили желание подписать этот законопроект. И Совсун будет настаивать на вынесении документа в зал парламента.

Заметим, Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года.

В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов".