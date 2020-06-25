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Espreso.tvОбществоНаводнения на западе Украины: МИД обратилось за помощью к ЕС и НАТО

Наводнения на западе Украины: МИД обратилось за помощью к ЕС и НАТО

Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО, Европейскому союзу и государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнений в западных областях Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с соответствующей техникой, а Кабинет министров Украины рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнений из Государственного резервного фонда.

  • Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
  • В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванным паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы.
  • Власти Прикарпатья заявили, что будут просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.
  • Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардейцев.

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