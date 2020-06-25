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Espreso.tvОбществоНачался Фестиваль Идей 2020: эксперты из разных сфер и стран обсуждают коронокризу в глобальном и локальном контекстах

Начался Фестиваль Идей 2020: эксперты из разных сфер и стран обсуждают коронокризу в глобальном и локальном контекстах

Фестиваль Идей 2020, который начался сегодня, продлится до 27 июня онлайн. Тема фестиваля: "Мировая лихорадка: преодолеваем кризис вместе" "

Первый день фестиваля посвящен глобальным вызовам пандемии, с которыми столкнулся мир. Дискуссии будут проходить на английском языке без перевода. В 14:00 на фейсбук-странице фестивал й начнется трансляция дискуссии Public health in Europe 2020: lessons learned.

26 и 27 июня будут говорить о коронавирусе и связанными с ним проблемами с украинской и личностной перспективы. Полная программа доступна на сайте .

"Больше всего дискуссий в соцсетях вызвала событие, посвященное дистанционном образовании в Украине. Очевидно, что родителям и учителям сейчас очень" болит "этот вопрос. За три дня мы поговорим и порефлексуемо также и на другие болезненные вызовы, от состояния европейской медицины в личных финансов , от климатических изменений в гендера ", - говорит Марина Гончаренко, программная координатор Фестиваля Идей 2020.

Фестиваль Идей - платформа для дискуссий и обмена мнениями для неравнодушных лидеров со всего мира. Проходит четвертый год подряд. Организаторы - Impact Hub Odessa и Aspen Institute Kyiv.

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