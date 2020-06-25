На Прикарпатье из-за наводнения разрушен маршрут к водопаду Гук

25 июня, 2020, 15:56

Карпатский национальный природный парк советует туристам воздержаться от путешествий по маршруту "Урочище Женец - водопад Гук", поскольку наводнением разрушена дорога и участок маршрута находится в аварийном состоянии

Об этом сообщает Карпатский национальный природный парк в Facebook.

"Эколого-познавательная тропа "Урочище Женец - водопад Гук". Доехать автомобилем к водопаду невозможно. Наводнение оборвало автодорогу, работы по восстановлению которой планируются в ближайшее время. Так как этот участок маршрута находится в аварийном состоянии, посещение пешими туристами также не рекомендуется!" - говорится в сообщении.

По информации КНП, путешествие можно осуществить без помех по 4-м маршрутам: "На гору Говерла", "На гору Маковица", "Тропа Довбуша" и в вольерные хозяйства в Яремче.

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