На Харьковщине столкнулись три военных бронеавтомобиля и микроавтобус
Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.
На указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков.
Последний в колонне автомобиль не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, ехавшим впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне.
Кроме того, 33-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf. Травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.
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