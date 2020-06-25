На Харьковщине столкнулись три военных бронеавтомобиля и микроавтобус

25 июня, 2020, 21:19

25 июня в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на кольцевой автодороге вблизи села Хроли Харьковского района

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

На указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков.

Последний в колонне автомобиль не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, ехавшим впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне.

Кроме того, 33-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf. Травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.