 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Харьковщине столкнулись три военных бронеавтомобиля и микроавтобус

На Харьковщине столкнулись три военных бронеавтомобиля и микроавтобус


фото: Нацполіція
25 июня в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на кольцевой автодороге вблизи села Хроли Харьковского района

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

На указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков.

Последний в колонне автомобиль не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, ехавшим впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне.

Кроме того, 33-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf. Травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать