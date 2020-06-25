Минздрав внес препарат дексаметазон в украинский протокол лечения коронавируса
25 июня, 2020, 11:31
Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило новое лекарственное средство, которое можно использовать при коронавирусной инфекции - дексаметазон
Об этом во время брифинга 25 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, вчера, 24 июня, на заседании рабочей группы обновили стандарты оказания медицинской помощи пациентам с коронавируса.
"Было принято решение о внесении препарата" Дексаметазон "к нашему клинического протоколу - каким образом лечить, как применять", - заявил Степанов.
Дексаметазон - синтетический препарат из группы глюкокортикоидных гормонов. Препарат оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммуносупрессивную действие.
- Напомним, недавно британские ученые обнаружили, что пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, смертность в группе, которая принимала дексаметазон , снизилась с 40% до 28%.
- Впоследствии, председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты исследования британских ученых из лечения COVID-19 ГКС дексаметазон .
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