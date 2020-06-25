Минэкономики отказалось от введения пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России
Об этом сообщает Правительственный курьер.
Согласно сообщению, Межведомственная комиссия по международной торговле решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину товара, имеющего такое описание: отдельные продукты переработки нефтяного сырья (дизельное топливо и сжиженный газ).
Межведомственная комиссия также приняла решение прекратить антисубсидиционного процедуру относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации.
Отмечается, что Межведомственная комиссия рассмотрела жалобу публичного акционерного общества "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания" Укртатнафта ", публичного акционерного общества" Укрнафта "и акционерного общества" Укргаздобыча "о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации. по результатам рассмотрения комиссия установила, что приведенные в жалобе доводы не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину указанных продуктов.
- Ранее "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту возможных антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа и требовали введения импортной пошлины на эти продукты в размере 8,46%.
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