Минэкономики отказалось от введения пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России

25 июня, 2020, 14:55

По результатам рассмотрения жалобы "Укртатнафты", "Укрнафты" и "Укргаздобычи" Межведомственная комиссия по международной торговле решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа из Российской Федерации

Об этом сообщает Правительственный курьер.

Согласно сообщению, Межведомственная комиссия по международной торговле решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину товара, имеющего такое описание: отдельные продукты переработки нефтяного сырья (дизельное топливо и сжиженный газ).

Межведомственная комиссия также приняла решение прекратить антисубсидиционного процедуру относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации.

Отмечается, что Межведомственная комиссия рассмотрела жалобу публичного акционерного общества "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания" Укртатнафта ", публичного акционерного общества" Укрнафта "и акционерного общества" Укргаздобыча "о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации. по результатам рассмотрения комиссия установила, что приведенные в жалобе доводы не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину указанных продуктов.

Ранее "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту возможных антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа и требовали введения импортной пошлины на эти продукты в размере 8,46%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3204242