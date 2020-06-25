 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинэкономики отказалось от введения пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России

Минэкономики отказалось от введения пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России


фото: invest-27
По результатам рассмотрения жалобы "Укртатнафты", "Укрнафты" и "Укргаздобычи" Межведомственная комиссия по международной торговле решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа из Российской Федерации

Об этом сообщает Правительственный курьер.

Согласно сообщению, Межведомственная комиссия по международной торговле решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину товара, имеющего такое описание: отдельные продукты переработки нефтяного сырья (дизельное топливо и сжиженный газ).

Межведомственная комиссия также приняла решение прекратить антисубсидиционного процедуру относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации.

Отмечается, что Межведомственная комиссия рассмотрела жалобу публичного акционерного общества "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания" Укртатнафта ", публичного акционерного общества" Укрнафта "и акционерного общества" Укргаздобыча "о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации. по результатам рассмотрения комиссия установила, что приведенные в жалобе доводы не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину указанных продуктов.

  • Ранее "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту возможных антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа и требовали введения импортной пошлины на эти продукты в размере 8,46%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3204242

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать