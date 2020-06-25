Медведчук во время усиленного карантина 16 раз летал из Киева в Ужгород и обратно - "Схемы"

25 июня, 2020, 22:23

Частный самолет с бортовым номером T7GEM, которым пользуется один из лидеров ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук, во время усиленного карантина в Украине осуществил 16 перелетов из аэропорта "Киев" в аэропорт "Ужгород"» и обратно

Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

За исключительным правом осуществлять перелеты в условиях закрытого неба Медведчук обращался и получал разрешения от нескольких ведомств, в частности от Государственной авиационной службы, а также от Службы безопасности Украины.

Журналисты зафиксировали, как Медведчук с семьей приземлился в аэропорту "Киев" 7 мая, самолет прилетел из Ужгорода. Во внутренней авиасистеме его восемь рейсов между Киевом и Ужгородом были обозначены как "перелет без загрузки".

В других восьми рейсах по тем же направлениям указано такое основание для предоставления разрешения: "перевозки народного депутата".

"В 100 километрах от Ужгорода, в поселке Ждениево в Карпатах, располагается дача народного депутата. Десятки гектаров земли и большое имение оформлены на фирму, которой владеет его жена Оксана Марченко. Судя по датам, депутат большую часть времени проводил на Закарпатье, а в Киев прилетал только на внеочередные заседания Верховной Рады", - говорится в расследовании.

Сам Медведчук на вопрос, как ему удавалось во время карантина и фактически закрытого неба регулярно осуществлять перелеты, отметил: "С соответствующим разрешением. Разрешения я получал в связи с тем, что я приезжал на внеочередные пленарные заседания. Эти разрешения принимала компания, которая обслуживает. Это не не мой самолет, это самолет, который я арендую".

Во время карантина постановление Кабинета министров запрещало работу всех украинских аэропортов на прием и отправку пассажиров, кроме двух: в Борисполе и Львове, говорится в материале.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук на вопрос, на каких основаниях Медведчуку согласовали перелеты во время карантина, отметил: "Мы не даем разрешения на перелет конкретных физических лиц. Мы давали разрешения на перелеты воздушных судов. Я не отслеживаю, на каком самолете летают какие-то физические лица".

Также журналисты обратились в СБУ - на каких основаниях там согласовывали перелеты для Медведчука.

"В случае необходимости удовлетворение государственных нужд, принятие и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с министерством", - сообщили журналистам в ведомстве.

Журналисты обратились в Министерство инфраструктуры с вопросами об особенностях ограничения работы украинских аэропортов во время карантина - но в течение почти двух недель ответа не получили.