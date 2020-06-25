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Espreso.tvЭкономикаМАУ расширяет направления полетов на летние месяцы

МАУ расширяет направления полетов на летние месяцы


фото: reuters
Авиакомпания предлагает пассажирам расширенный перечень направлений для путешествий в июле и августе в связи с ослаблением некоторыми странами режима пересечения границы для украинцев, которые путешествуют в туристических целях

Об этом сообщает пресс-служба "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Согласно сообщению, в период с 1 по 30 июля "МАУ" будет обслуживать внутренние рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их по пятницам в регионы и с возвращением в Киев еженедельно. Однако в первой половине августа планируется изменить расписание по направлению Киев-Одесса: рейсы будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (Одесса-Киев: понедельник, вторник, четверг, суббота). С 16 по 31 августа может также прибавится рейс в Одессу в четверг.

Международные рейсы, как отмечает "МАУ", будут выполняться по направлениям регулярной программы полетов авиакомпании - Стамбул, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Ларнака, Афины, Лондон, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван Мадрид, Вена, Барселона, Кишинёв, а также останутся периодические рейсы в Торонто.

В августе компания планирует дальнейшее расширение международных направлений с двумя-тремя частотами в неделю. Сеть, в частности, сформируют Киев-Ницца, Киев-Рим, Киев-Баку, Киев-Берлин, Киев-Милан, Киев-Прага, Киев-Ереван, Киев-Кишинев, Киев-Мадрид, Киев-Мюнхен, Киев-Франкфурт, Киев -Вена, Киев-Барселона.

В пресс-службе отметили, что более подробную информацию о рейсах и их частоте в августе МАУ будут уточнять в течение июля, опираясь на объективные рыночные предпосылки.

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