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Espreso.tvОбществоКурс валют: Нацбанк ослабил гривну после четырех дней укрепления

Курс валют: Нацбанк ослабил гривну после четырех дней укрепления

Национальный банк Украины 25 июня 2020 установил официальный курс гривны на отметке 26,65 грн / $

Об этом сообщает сайт НБУ .

По состоянию на 24 июня курс составил 26,60 грн / $.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,06 грн / евро. По состоянию на 24 июня курс составлял 30,12 грн / евро.

На наличном рынке 25 июня, станет на 9:30, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,67 грн, продают - по 26,75 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,60 до 27,50 грн / $, продажи - в пределах 26,70-26,80 грн / $.

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