КГГА запретила деятельность детских лагерей и оздоровительных учреждений на период карантина

25 июня, 2020, 12:48

Киевская горгосадминистрация запретила на период действия карантина до 31 июля деятельность детских лагерей и оздоровительных учреждений

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Учитывая распространение заболеваемости острой респираторной болезни COVID-19, принято решение о нецелесообразности открытия детских заведений оздоровления и отдыха. Это означает, что на период действия карантина, до 31 июля 2020 года, запрещается деятельность этих учреждений", - говорится в сообщении.

В то же время на соответствующих территориях обеспечивать соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий для дальнейшего открытия.

По словам заместителя директора Департамента молодежи и спорта Людмилы Панченко, на территории Киева насчитывается 8 учреждений, расположенных в загородной зоне.

"По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы 7 заведений, а именно: МДЦ" Артек ", ДОЗ" Волна ", ДОЛ" Сокол ", ДОК" Антей ", ОТ" Лидер ", ДОЛ" Лесной ", ДПЗОВ" Пуща водица ". ДЗСТ" октябрь ", который является подразделением дочернего предприятия« Клинический санаторий "октябрь", открываться в 2020 году не планирует ", - отметила Панченко.

Кроме того, учитывая установления режима чрезвычайной ситуации в Киеве и стране, принято решение о проверке указанных заведений после поступления Министерства здравоохранения Украины официальных разъяснений и временных рекомендаций по функционированию детских учреждений оздоровления и отдыха, а также соответствующих алгоритмов действий работников этих заведений после снятия карантина.