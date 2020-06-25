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Espreso.tvОбществоКабмин подтвердил решение о создании Секретариата языкового омбудсмена

Кабмин подтвердил решение о создании Секретариата языкового омбудсмена


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров принял постановление о создании Секретариата уполномоченного по защите государственного языка как юридического лица

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Правительство утвердило предельную численность работников Секретариата в количестве 50 человек", - отметили в ведомстве.

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Постановление предусматривает, что Уполномоченный выполняет функции руководителя государственной службы в отношении главы Секретариата и его заместителей.

  • Министерство культуры определило свою кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка.
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