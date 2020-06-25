Кабмин подтвердил решение о создании Секретариата языкового омбудсмена
25 июня, 2020, 16:30
Кабинет министров принял постановление о создании Секретариата уполномоченного по защите государственного языка как юридического лица
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Правительство утвердило предельную численность работников Секретариата в количестве 50 человек", - отметили в ведомстве.
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Постановление предусматривает, что Уполномоченный выполняет функции руководителя государственной службы в отношении главы Секретариата и его заместителей.
- Министерство культуры определило свою кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка.
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