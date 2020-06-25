Кабмин подтвердил решение о создании Секретариата языкового омбудсмена

25 июня, 2020, 16:30

Кабинет министров принял постановление о создании Секретариата уполномоченного по защите государственного языка как юридического лица

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Правительство утвердило предельную численность работников Секретариата в количестве 50 человек", - отметили в ведомстве.

Читайте также: Правительство уже полгода саботирует выполнение закона о языке, - Княжицкий

Постановление предусматривает, что Уполномоченный выполняет функции руководителя государственной службы в отношении главы Секретариата и его заместителей.