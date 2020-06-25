Кабмин освободил приезжающих из-за рубежа от обсервации при негативном тесте на коронавирус

Об этом сообщает Правительственный портал.

Решение правительства предусматривает возможность прекратить режим самоизоляции или обсервации для иностранцев, которые пересекли государственную границу, если они получили отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

Тест должны провести уже после пересечения границы.

Таким же образом премьер освободил от самоизоляции поступающих в высшие учебные заведения из оккупированных Крыма и Донбасса.

Такое решение правительство приняло на заседании 25 июня.

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