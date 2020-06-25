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Espreso.tvОбществоКабмин освободил приезжающих из-за рубежа от обсервации при негативном тесте на коронавирус

Кабмин освободил приезжающих из-за рубежа от обсервации при негативном тесте на коронавирус


фото: reuters
Кабинет министров Украины освободил приезжающих из-за рубежа от обсервации и самоизоляции при условии наличия у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусное заболевание COVID-19

Об этом сообщает Правительственный портал.

Решение правительства предусматривает возможность прекратить режим самоизоляции или обсервации для иностранцев, которые пересекли государственную границу, если они получили отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

Тест должны провести уже после пересечения границы.

Таким же образом премьер освободил от самоизоляции поступающих в высшие учебные заведения из оккупированных Крыма и Донбасса.

Такое решение правительство приняло на заседании 25 июня.

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