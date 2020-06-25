Кабмин освободил приезжающих из-за рубежа от обсервации при негативном тесте на коронавирус
25 июня, 2020, 17:44
Кабинет министров Украины освободил приезжающих из-за рубежа от обсервации и самоизоляции при условии наличия у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусное заболевание COVID-19
Об этом сообщает Правительственный портал.
Решение правительства предусматривает возможность прекратить режим самоизоляции или обсервации для иностранцев, которые пересекли государственную границу, если они получили отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.
Тест должны провести уже после пересечения границы.
Таким же образом премьер освободил от самоизоляции поступающих в высшие учебные заведения из оккупированных Крыма и Донбасса.
Такое решение правительство приняло на заседании 25 июня.
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