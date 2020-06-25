Генсек ООН в новом докладе рассказал о нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму, - Кислица

25 июня, 2020, 07:53

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во исполнение резолюции Генассамблеи обнародовал доклад, в котором рассказал о нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает "Укринформ" .

"В докладе Генсека ООН Автономная Республика Крым и город Севастополь четко определены как временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины. Кроме того, отмечается, что Россия продолжает применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства. Такие действия являются очередным нарушением оккупантом международного гуманитарного права", - сказал Кислица.

Дипломат отметил, что Гутерриш также указал на блокирование Россией доступа Управление верховного комиссара ООН по правам человека на полуостров для мониторинга ситуации на месте.

По словам Кислицы, в документе также приведены конкретные факты нарушений прав подсудимых, а также отсутствие беспристрастного публичного судопроизводства. При этом отмечается, что задержанные не имеют надлежащей защиты, им не разрешают встречаться с консулами Украины. Отдельно говорится о пытках и принудительном перемещении подсудимых и осужденных на территорию России.

Дипломат рассказал, что в докладе акцентировано внимание на длительной практике обысков и рейдов, прежде всего против крымских татар, нарушениях свободы собраний, свободы слова, запрете деятельности Меджлиса, нарушениях религиозных прав. Кроме того, документ подчеркивает незаконность автоматического распространения гражданства РФ на украинцев, проживающих во временно оккупированном Крыму.

"Мы благодарны Генеральному секретарю и другим учреждениями ООН за постоянный мониторинг нарушений со стороны России прав человека и международного гуманитарного права на Крымском полуострове. Важно, что об этом говорит не только Украины и ее партнеры, но и выходят официальные документы ООН с четким отображением последствий российской оккупации ", - сказал постоянный представитель Украины.

Кислица также положительно оценил призыв ООН к России соблюдать международные обязательства и отметил, что доклад Гутерриша станет "вспомогательным инструментом" международного давления на Россию с целью деоккупации Крыма и привлечения ее к международно-правовой ответственности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb