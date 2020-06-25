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Espreso.tvСпортФинал Кубка Украины перенесли в Харьков

Финал Кубка Украины перенесли в Харьков

Место проведения финала Кубка Украины снова изменили

Матч сначала должен был состояться в Тернополе. Затем игру перенесли во Львов.

Но 8 июля "Ворскла" с "Динамо" поборются за титул в Харькове. Выбирали между Днипром и Харьковом. Однако, все же остановились на ОСК "Металлист".

Уже в пятницу исполком УАФ официально перенесет матч из Львова в Харьков, сообщает "Футбольный формат" на Еспресо.

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