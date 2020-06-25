Это просто фантастический случай, - Худжамов засыпал комплиментами 16-летнего вратаря "Ворсклы"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Юный голкипер парировал три пенальти в послематчевой серии одиннадцатиметровых. А "Ворскла" пробилась в финал национального кубка, где сыграет с "Динамо".
"У меня сердце бьется как у Павла. Это фантастический случай в украинском футболе! Во время первого удара он просто заманил соперника в противоположный угол. Я не понимаю 77-го номера (Кулакова). Нужно было просто поднять глаза и все было бы понятно. Вратарь просто его заманил. В 16 лет такое сделать ... просто красавец. Это будущее украинского футбола. Желаю парню прогрессировать и не останавливаться ", - высказался Рустам Худжамов.
- 24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.
- 17 июня в 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
Читайте также
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-