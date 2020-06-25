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Espreso.tvСпортЭто просто фантастический случай, - Худжамов засыпал комплиментами 16-летнего вратаря "Ворсклы"

Это просто фантастический случай, - Худжамов засыпал комплиментами 16-летнего вратаря "Ворсклы"


фото: vorskla.com.ua
Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Рустам Худжамов в восторге от выступления своего 16-летнего коллеги по амплуа Павла Исенко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Юный голкипер парировал три пенальти в послематчевой серии одиннадцатиметровых. А "Ворскла" пробилась в финал национального кубка, где сыграет с "Динамо".

"У меня сердце бьется как у Павла. Это фантастический случай в украинском футболе! Во время первого удара он просто заманил соперника в противоположный угол. Я не понимаю 77-го номера (Кулакова). Нужно было просто поднять глаза и все было бы понятно. Вратарь просто его заманил. В 16 лет такое сделать ... просто красавец. Это будущее украинского футбола. Желаю парню прогрессировать и не останавливаться ", - высказался Рустам Худжамов.

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