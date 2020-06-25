Если они выиграют суд, следующим будет дело о снижении аэропортовых сборов, - Омелян

25 июня, 2020, 18:35

По мнению экс-министра инфраструктуры Омеляна, после дела о снижении портовых сборов, на него могут открыть новое - о снижении аэропортовых

Об этом экс-министр заявил в зале суда, когда судьи ушли в совещательную комнату, передает Еспресо.TV .

"Для того, чтобы получить Ryanair и лоукосты в Украине, мы снизили аэропортовые сборы в двух государственных аэропортах. Фактически, за счет этого они пришли в Украину, и украинцы получили возможность летать в пять-десять раз дешевле", - отметил экс-министр.

По словам Омеляна, в случае победы НАБУ в деле о портовых сборах, он получит такое же представление и еще одно уголовное дело по авиации.

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"То есть, это означает, что авиационные сборы вернутся в Украину до прежних размеров. Лоукосты больше летать не будут и каждый из нас будет платить за билет в Берлин, в Вену, в Париж, куда угодно, по 300, 500, 1000 долларов. Мы на это готовы? Тогда можем молчать и воспринимать это как данность", - прокомментировал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, 9 июня в НАБУ заявили, что действия экс-министра инфраструктуры Омеляна по снижению портовых сборов квалифицированно по ч.2 ст.211 УК.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что президент Владимир Зеленский обзвонил все правоохранительные органы с указанием "мочить Омеляна", поскольку считает, что совпадение обысков ГБР и дела НАБУ является не случайным.

25 июня в Высшем антикоррупционном суде экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну прокурор САП просил избрать меру пресечения в виде личного обязательства

25 июня ВАКС избрал эксминистр инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.

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