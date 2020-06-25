Диссидент Софяник заявил, что против его жены в оккупированном Крыму фабрикуют дело

25 июня, 2020, 19:10

Проукраинский активист и диссидент Олег Софяник, который покинул Крым, заявляет о фабрикации оккупационными властями дела против его жены Анжелики, оставшейся на полуострове

Об этом Софяник сообщил Радио Свобода.

По его словам, 19 июня его жену и полуторалетнего сына, которые хотели перебраться к нему, на материк, не пропустили на админкордоне, сославшись на проблемы с документами.

Позже, ему стало известно, что в Крыму против его жены открыто производство за якобы кражу денег у родственников.