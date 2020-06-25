Диссидент Софяник заявил, что против его жены в оккупированном Крыму фабрикуют дело
25 июня, 2020, 19:10
Проукраинский активист и диссидент Олег Софяник, который покинул Крым, заявляет о фабрикации оккупационными властями дела против его жены Анжелики, оставшейся на полуострове
Об этом Софяник сообщил Радио Свобода.
По его словам, 19 июня его жену и полуторалетнего сына, которые хотели перебраться к нему, на материк, не пропустили на админкордоне, сославшись на проблемы с документами.
Позже, ему стало известно, что в Крыму против его жены открыто производство за якобы кражу денег у родственников.
- Напомним, 17 апреля российская ФСБ не позволила выехать на материковую часть Украины пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софянику.
- Софяник подал заявление о выходе из "гражданства" России, которое его заставили получить после аннексии Крыма.
- Софяник выехал из аннексированного Крыма на материковую Украину.
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