ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Батькивщины", вместо Бельковой, которая ушла в "Оператор ГТС Украины"

25 июня, 2020, 17:19

25 июня ЦИК признала избранным и зарегистрировала народным депутатом от "Батькивщины" Сергея Евтушка

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины ... Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Сарненского района Ривненской области, члена политической партии "Батькивщина", - говорится в сообщении.

В избирательный список партии Евтушок включен под №25.

Напомним, 24 июня народный депутат фракции "Батькивщина" Ольга Белькова, которая на прошлой неделе сложила мандат, возглавила международное направление деятельности Оператора ГТС Украины

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