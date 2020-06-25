 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧасть трассы Одесса-Рени перекроют из-за угрозы наводнения

Часть трассы Одесса-Рени перекроют из-за угрозы наводнения

В Одесской области из-за опасности затопления перекроют часть трассы международного значения Одесса-Рени

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"В период с 8 часов утра 26 июня до особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет перекрыт участок трассы Одесса-Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка)", - говорится в сообщении

В полиции попросили водителей воздержаться от поездок через этот участок и выбрать альтернативный маршрут.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать