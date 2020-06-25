Часть трассы Одесса-Рени перекроют из-за угрозы наводнения
25 июня, 2020, 21:00
В Одесской области из-за опасности затопления перекроют часть трассы международного значения Одесса-Рени
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
"В период с 8 часов утра 26 июня до особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет перекрыт участок трассы Одесса-Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка)", - говорится в сообщении
В полиции попросили водителей воздержаться от поездок через этот участок и выбрать альтернативный маршрут.
- В Одесской области объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным подъемом воды на реке Днестр, который может подтопить трассу Одесса-Рени 27-29 июня.
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