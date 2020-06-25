Более 30 человек застряли в "серой зоне" вблизи КПВВ "Новотроицкое": их не пропускают без приложения "Дий вдома"

25 июня, 2020, 15:12

Между украинским КПВВ "Новотроицкое" и оккупационным КПВВ "Оленивка" застряли люди, которых не пропускают в обе стороны

Об этом рассказал помощник Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев, передает hromadske.

Он заметил, что люди, которые остались в "серой зоне", не могут ни перейти на подконтрольную территорииию, ни вернуться на оккупированную.

"Они не могут установить приложение "Дий вдома", - пояснил Заруднев.

На вопрос, не должны ли этих людей поместить на обсервацию в одно из специально отведенных для этого мест, он ответил:

"Обсервация - это вопрос не к нам, это вопрос к полиции, а у нас четко - есть приложение - проехал. Есть постановление №480 Кабинета министров, в нем написано, что должностное лицо Государственной пограничной службы может отказать в пересечении линии разграничения в случае, если у лица не установлено это приложение".

Заруднев также добавил, что, учитывая ситуацию в "Новотроицком" на сайте разместили напоминание о том, что приложение "Дий вдома" желательно установить заранее, потому что из-за слабой связьи есть трудности при установлении программы на КПВВ.

Напомним, для пропуска через КПВВ граждане должны согласиться на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома" или обсервации в соответствии с требованиями постановления Кабмина №392 от 20.05.2020.

Народный депутат Муса Магомедов заявил, что в "серой зоне" находится 31 человек. Отмечается, что Министерство по вопросам реинтеграции и Донецкая облгосадминистрация сейчас решают вопрос о людях, которые застряли между КПВВ.

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