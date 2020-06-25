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Espreso.tvОбществоАгентство ЕС рекомендовало первый препарат для лечения коронавируса

Агентство ЕС рекомендовало первый препарат для лечения коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало выдать препарату Veklury (ремдесивир) разрешение на лечение COVID-19

Об этом сообщается на сайте агентства.

Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС.

Исследование оценило эффективность 10-дневного курса ремдесивира у более чем 1 тысячи госпитализированных пациентов с COVID-19.

В целом исследование показало, что пациенты, которые получали ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и умеренной формой: время до выздоровления составило 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо.

Кроме того, для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли примерно 90% исследуемой группы, время до выздоровления составило 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо.

Однако во время выздоровления не наблюдалось никакой разницы у пациентов, начавших принимать ремдесивир, когда они уже находились на искусственной вентиляции легких.

  • Напомним, недавно британские ученые обнаружили, что у пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, смертность в группе, принимавшей дексаметазон, снизилась с 40% до 28%.
  • Впоследствии, председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты исследования британских ученых по лечению COVID-19 ГКС дексаметазоном.

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