Агентство ЕС рекомендовало первый препарат для лечения коронавируса

25 июня, 2020, 18:35

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало выдать препарату Veklury (ремдесивир) разрешение на лечение COVID-19

Об этом сообщается на сайте агентства.

Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС.

Исследование оценило эффективность 10-дневного курса ремдесивира у более чем 1 тысячи госпитализированных пациентов с COVID-19.

В целом исследование показало, что пациенты, которые получали ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и умеренной формой: время до выздоровления составило 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо.

Кроме того, для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли примерно 90% исследуемой группы, время до выздоровления составило 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо.

Однако во время выздоровления не наблюдалось никакой разницы у пациентов, начавших принимать ремдесивир, когда они уже находились на искусственной вентиляции легких.

Напомним, недавно британские ученые обнаружили, что у пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, смертность в группе, принимавшей дексаметазон, снизилась с 40% до 28%.

Впоследствии, председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты исследования британских ученых по лечению COVID-19 ГКС дексаметазоном.