10 семей переселенцев из Золотого получили квартиры в Северодонецке, - ОПУ
25 июня, 2020, 13:32
Семьи внутренне перемещенных лиц из Золотого Луганской области, которые в 2018 году были вынуждены покинуть дома из-за давления оккупантов, получили новое жилье
Вручение ордеров и ключей от квартир произошло в Северодонецке, сообщили в Офисе президента.
Отремонтированное жилье получили 10 семей. Еще в пяти домах продолжаются ремонтные работы.
В ОП напомнили, что 20 ноября во время рабочей поездки в Луганскую область Зеленский встретился с некоторыми из этих семей. Люди обратились к нему с просьбой помочь в получении жилья.
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