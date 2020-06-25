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Espreso.tvОбщество10 семей переселенцев из Золотого получили квартиры в Северодонецке, - ОПУ

10 семей переселенцев из Золотого получили квартиры в Северодонецке, - ОПУ


фото: ОПУ
Семьи внутренне перемещенных лиц из Золотого Луганской области, которые в 2018 году были вынуждены покинуть дома из-за давления оккупантов, получили новое жилье

Вручение ордеров и ключей от квартир произошло в Северодонецке, сообщили в Офисе президента.

Отремонтированное жилье получили 10 семей. Еще в пяти домах продолжаются ремонтные работы.

В ОП напомнили, что 20 ноября во время рабочей поездки в Луганскую область Зеленский встретился с некоторыми из этих семей. Люди обратились к нему с просьбой помочь в получении жилья.

 

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