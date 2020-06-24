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Espreso.tvОбществоЗеленский выразил соболезнования семьям погибших во время стихии на западе страны

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время стихии на западе страны

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения в западных областях страны

Об этом он сказал в обращении на Facebook.

"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны. Других пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое ", - сказал президент.

Он отметил, что отдельно будет выделена финансовая помощь.

"Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдено", - заявил Зеленский.

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