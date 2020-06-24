Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время стихии на западе страны

Об этом он сказал в обращении на Facebook.

"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны. Других пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое ", - сказал президент.

Он отметил, что отдельно будет выделена финансовая помощь.

"Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдено", - заявил Зеленский.

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