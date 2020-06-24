Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время стихии на западе страны
24 июня, 2020, 20:30
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения в западных областях страны
Об этом он сказал в обращении на Facebook.
"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны. Других пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое ", - сказал президент.
Он отметил, что отдельно будет выделена финансовая помощь.
"Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдено", - заявил Зеленский.
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