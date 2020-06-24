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Espreso.tvОбществоЗеленский: В ближайшие дни на западе Украины прогнозируют снижение уровня осадков

Зеленский: В ближайшие дни на западе Украины прогнозируют снижение уровня осадков

В ближайшие дни в западной части Украины синоптики прогнозируют снижение уровня осадков

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение к украинцам.

"Единственное, что радует сегодня, - это прогноз на ближайшие дни, по которому уровень осадков, а значит, и воды в реках снизится, поэтому мы все надеемся, что ситуация не будет обостряться", - сказал Зеленский.

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