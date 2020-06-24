Зеленский: В ближайшие дни на западе Украины прогнозируют снижение уровня осадков
24 июня, 2020, 21:26
В ближайшие дни в западной части Украины синоптики прогнозируют снижение уровня осадков
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение к украинцам.
"Единственное, что радует сегодня, - это прогноз на ближайшие дни, по которому уровень осадков, а значит, и воды в реках снизится, поэтому мы все надеемся, что ситуация не будет обостряться", - сказал Зеленский.
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- Напомним, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетел в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время направит крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от наводнения районы.
- Зеленский вечером 24 июня выразил соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения в западных областях страны.
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