Зеленский: В ближайшие дни на западе Украины прогнозируют снижение уровня осадков

24 июня, 2020, 21:26

В ближайшие дни в западной части Украины синоптики прогнозируют снижение уровня осадков

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение к украинцам.

"Единственное, что радует сегодня, - это прогноз на ближайшие дни, по которому уровень осадков, а значит, и воды в реках снизится, поэтому мы все надеемся, что ситуация не будет обостряться", - сказал Зеленский.