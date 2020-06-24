За прошедшие сутки россияне 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил и продолжили обстрелы с утра

24 июня, 2020, 07:26

Во вторник, 23 июня, российские войска на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс служба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское оккупанты обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополь захватчики применили ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а у Водяного - автоматические станковые гранатометы.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

Бойцы ООС ответили россиянам из штатного вооружения.

С начала суток 24 июня, станет на 7:00 зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" росиянм открывали огонь из запрещенных минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям на подступах к Широкино.

С гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли окрестности Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики совершили обстрел гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Хутору Свободный.

Потерь в рядах Объединенных сил вследствие этих обстрелов нет.

Украинские военные ответили на обстрел огнем из штатного вооружения.