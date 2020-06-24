 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки россияне 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил и продолжили обстрелы с утра

За прошедшие сутки россияне 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил и продолжили обстрелы с утра

Во вторник, 23 июня, российские войска на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс служба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское оккупанты обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополь захватчики применили ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а у Водяного - автоматические станковые гранатометы.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

Бойцы ООС ответили россиянам из штатного вооружения.

С начала суток 24 июня, станет на 7:00 зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" росиянм открывали огонь из запрещенных минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям на подступах к Широкино.

С гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли окрестности Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики совершили обстрел гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Хутору Свободный.

Потерь в рядах Объединенных сил вследствие этих обстрелов нет.

Украинские военные ответили на обстрел огнем из штатного вооружения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать