Из Сахары в США движется песчаная буря: самая большая за последние 50 лет

24 июня, 2020, 22:56

Облако песчаной пыли из Сахары движется через Атлантический океан в США, буря является крупнейшей с 1970 года

Об этом сообщает The Washington Post.

На спутниковых снимках видно, как огромное пятно песка движется через Атлантику в сторону Штатов. Ранее в африканской пустыне Сахара произошло несколько штормовых бурь, которые спровоцировали выброс песчаной пыли в воздух.

Через толстый слой пыли, его низкую высоту и географический охват, ожидается резкое ухудшение качества воздуха в Пуэрто-Рико, на Барбадосе, Гваделупе и многих других местах, где ведутся наблюдения.

До пятницы пыль должна начать собираться на большом участке побережья Мексиканского залива к северу от береговой линии Техаса до Луизианы. Могут быть затронуты такие места, как Корпус-Кристи, Хьюстон, Галвестон, Новый Орлеан.

По данным местных исследовательских центров, данная песчаная буря является крупнейшей с 1970 года.

The #SaharanDust is now getting entrained into the midlatitude system affecting the southeast US and pulled north into coastal Louisiana and Mississippi. I would not be surprised if the rain with the storms in the New Orleans area brings down a thin layer of dust to the surface pic.twitter.com/yiDqNrBpTm - Dan Lindsey (@ DanLindsey77) June 24, 2020

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