Взрыв в доме на Позняках: пострадавшим семьям выплатят от 50 до 100 тыс. грн, - Кличко
Об этом он заявил во брифинге 24 июня, передает Еспресо.TV .
Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказания материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.
"Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 000, а жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс гривен, те же, у кого легкие травмы, получат по 60 000. Люди, которые потеряли близких, получат по 100 тыс гривен за каждого погибшего ", - сообщил Кличко.
Он отметил, что уже подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства.
Кличко добавил, что половину средств на новое жилье для пострадавших может предоставить город, а половину может выделить правительство.
"Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья, или о приобретении и передаче квартир", - сказал Кличко.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-п + оверхового жилого дома на улице Соломии Крушельницкой , 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших лица . Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании , которая обслуживала этот дом.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненным . 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
- По состоянию на 3:30 вторника, 23 июня, сотрудники ДСНС обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве.
- 23 июня на месте взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева завершены поисково-спасательные работы, количество жертв - пятеро .
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