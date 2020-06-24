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Espreso.tvОбществоВзрыв в доме на Позняках: пострадавшим семьям выплатят от 50 до 100 тыс. грн, - Кличко

Взрыв в доме на Позняках: пострадавшим семьям выплатят от 50 до 100 тыс. грн, - Кличко


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город окажет материальную помощь пострадавшим жителям жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 на Позняках, где произошел взрыв

Об этом он заявил во брифинге 24 июня, передает Еспресо.TV .

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказания материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.

"Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 000, а жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс гривен, те же, у кого легкие травмы, получат по 60 000. Люди, которые потеряли близких, получат по 100 тыс гривен за каждого погибшего ", - сообщил Кличко.

Он отметил, что уже подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства.

Кличко добавил, что половину средств на новое жилье для пострадавших может предоставить город, а половину может выделить правительство.

"Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья, или о приобретении и передаче квартир", - сказал Кличко.

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