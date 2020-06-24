 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВода на трети пляжей Одесской области не соответствует санитарной норме, - МОЗ

Вода на трети пляжей Одесской области не соответствует санитарной норме, - МОЗ

Морская вода у побережья Одессы и Затоки не соответствует норме по санитарно-микробиологическим показателям

Об этом сообщает Одесский лабораторный центр МЗ.

"В рекреационных зонах морского водопользования на пляжах г. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) были отобраны на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды. Из них не соответствовали нормативным требованиям 29 проб (пляжи м. Одессы и рекреационная зона пгт Затока). На санитарно-химические показатели исследовано 4 пробы морской воды - все отвечали гигиеническим требованиям ", - говорится в сообщении.

  • Днем в воскресенье, 21 июня, с затонувшего у одесского побережья танкера «Дельфи» стало выливаться топливо.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать