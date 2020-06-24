Вода на трети пляжей Одесской области не соответствует санитарной норме, - МОЗ
24 июня, 2020, 09:46
Морская вода у побережья Одессы и Затоки не соответствует норме по санитарно-микробиологическим показателям
Об этом сообщает Одесский лабораторный центр МЗ.
"В рекреационных зонах морского водопользования на пляжах г. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) были отобраны на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды. Из них не соответствовали нормативным требованиям 29 проб (пляжи м. Одессы и рекреационная зона пгт Затока). На санитарно-химические показатели исследовано 4 пробы морской воды - все отвечали гигиеническим требованиям ", - говорится в сообщении.
- Днем в воскресенье, 21 июня, с затонувшего у одесского побережья танкера «Дельфи» стало выливаться топливо.
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