Вода на трети пляжей Одесской области не соответствует санитарной норме, - МОЗ

24 июня, 2020, 09:46

Морская вода у побережья Одессы и Затоки не соответствует норме по санитарно-микробиологическим показателям

Об этом сообщает Одесский лабораторный центр МЗ.

"В рекреационных зонах морского водопользования на пляжах г. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) были отобраны на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды. Из них не соответствовали нормативным требованиям 29 проб (пляжи м. Одессы и рекреационная зона пгт Затока). На санитарно-химические показатели исследовано 4 пробы морской воды - все отвечали гигиеническим требованиям ", - говорится в сообщении.