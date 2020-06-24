Въезд в РФ по загранпаспорту: в суд подали два иска относительно решения Кабмина

24 июня, 2020, 18:25

В Окружной административный суд города Киева подали иски о признании противоправным и недействительным постановление Кабмина, согласно которому для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступило два иска в Кабинет министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление Кабмина от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Поэтому ответчиком выступает Кабинет министров Украины, а одним из истцов Войнаровский Александр Вацлавович.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам.

В соответствии с указанным документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт .

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