Венедиктова назначила своими заместителями людей с наградами от Януковича и противников Революции Достоинства, - Bihus.info
Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" .
Алексей Любович, который стал заместителем генпрокурора 27 марта, в 2012 году получил награду от Януковича по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.
Другой заместитель - Алексей Симоненко - во времена Януковича работал в СБУ и получил ряд наград от тогдашнего президента и голову СБУ Валерия Хорошковского.
В комментарии он не объяснил, за что конкретно получил награды.
Третий - Игорь Мустеца - во время Майдана был прокурором в Черновцах.
Журналисты выяснили, что он обжаловал решение местного совета в поддержку Майдана, а также решение с требованием отставки премьера Николая Азарова и импичмента президента Виктора Януковича.
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