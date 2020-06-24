Венедиктова назначила своими заместителями людей с наградами от Януковича и противников Революции Достоинства, - Bihus.info

24 июня, 2020, 12:24

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Андрея Любовича, Игоря Мустеца и Алексея Симоненко, которые имеют награды от президента-беглеца Виктора Януковича или открыто выступали против Евромайдана

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" .

Алексей Любович, который стал заместителем генпрокурора 27 марта, в 2012 году получил награду от Януковича по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

Другой заместитель - Алексей Симоненко - во времена Януковича работал в СБУ и получил ряд наград от тогдашнего президента и голову СБУ Валерия Хорошковского.

В комментарии он не объяснил, за что конкретно получил награды.

Третий - Игорь Мустеца - во время Майдана был прокурором в Черновцах.

Журналисты выяснили, что он обжаловал решение местного совета в поддержку Майдана, а также решение с требованием отставки премьера Николая Азарова и импичмента президента Виктора Януковича.