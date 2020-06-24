В Ивано-Франковске законные владельцы пытаются восстановить контроль над Центральным рынком

24 июня, 2020, 21:43

В Ивано-Франковске происходят столкновения на Центральном продовольственном рынке

Представители законного владельца, фирмы "Торговый сервис", пытаются вытеснить из помещения рейдеров, которые захватили помещение несколько месяцев назад.

На месте много молодых людей спортивного телосложения. Несколько нарядов полиции контролируют ситуацию.