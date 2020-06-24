В Ивано-Франковске продолжается битва за главный рынок Прикарпатья

24 июня, 2020, 22:26

В эти минуты Игорь Халаменда, законный владелец компании "Торговый сервис", которая является оператором центрального продовольственного рынка Ивано-Франковска, пытается восстановить свои права и контроль над имуществом, которое осенью прошлого года захватили рейдеры

Журналисты программы "Шустров LIVE" выяснили, что сейчас работу рынка администрирует некое ООО "Марксмен компани". При этом в Государственном реестре операторов рынка пищевых продуктов, как того требует законодательство, этой компании журналисты не нашли.

В то же время, согласно Государственному реестру вещных прав, Центральный рынок Ивано-Франковска принадлежит совсем другой компании - ООО "Торговый сервис", представители которой, по их словам, почти полгода на рынок не допускаются.

Как удалось выяснить, 24.10.2019 г. был осуществлен рейдерский захват ООО "Торговый Сервис" (рынок "Центральный., Г. Ивано-Франковск) путем подделки договора купли-продажи доли уставного капитала ООО" Торговый Сервис "от 22.10.2019р. На основании такого поддельного договора были осуществлены регистрационные действия, в результате которых изменены участники ООО "Торговый Сервис", местонахождение общества и руководителя.

Именно такой незаконно назначенный руководитель и заключил договор аренды соответствующего имущества с ООО "Марксмен компани", на основании которого эта компания сегодня руководит рынком и не допускает на рынок законных владельцев имущества.

Журналисты также установили, что регистрационное действие, в результате которого произошел рейдерский захват ООО "Торговый Сервис", было отменено приказом Министра юстиции Украины еще 08.11.2019 г., а по данному факту возбуждено уголовное производство и проводится досудебное расследование. Правоохранители по делу о захвате открыли уголовное производство по трем статьям: самоуправство, подделка документов и мошенничество.

Рынок должен находиться в управлении "Торгового сервиса" и согласно постановлению Офиса Генпрокурора и многочисленных решений судов.

Сегодня на рынке произошло силовое противостояние, на место прибыла полиция.