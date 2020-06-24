В Италии создают политическое движение за выход из ЕС, его возглавит бывший телеведущий

24 июня, 2020, 15:12

В Италии скоро появится партия, которая потребует выхода страны из ЕС и отказа от евро. Ее уже создает бывший телеведущий, 49-летний сенатор Джанлуиджи Парагоне

Об этом сообщает агентство Bloomberg , которому Парагон рассказал о своем политическом проекте.

Бывший журналист и ведущий политического ток-шоу, Джанлуиджи Парагон был впервые избран в итальянский Сенат в 2018 году как участник Движения пяти звезд. Тогда эта партия популистов и евроскептиков в коалиции с еще более радикальной Лигой севера сформировала правительство Италии.

Однако в январе 2020 года Парагоне исключили из Движения пяти звезд, поскольку он отказался голосовать в поддержку правительственного проекта бюджета.

Теперь же сенатор намерен учредить собственную партию, которая будет отстаивать выход Италии из ЕС. Она должна появиться уже в середине июля, и, по словам Парагоне, в ее названии или логотипе будет фигурировать срок Italexit (по аналогии с Brexit - словом, прижилось для обозначения выхода Великобритании из Евросоюза).

Политик считает, что Италии следует отказаться от евро и вернуться к лире.

Парагон также считает, что евро было создано "специально для Германии", однако пришло время положить этому конец.

Своей ближайшей целью он называет участие кандидатов от партии в очередных парламентских выборах в Италии, которые запланированы на 2023-й год, а также в будущей избирательной кампании за места в городском совете Рима. Парагон надеется обойти политсилу итальянского экс-премьера Маттео Ренци Italia Viva (Живая Италия), популярность которой составляет около 4%.

Джанлуиджи Парагоне также видит свой новый политический проект частью более глобального европейского движения и возможной сети партий-единомышленников в разных странах ЕС. Он уже ищет встречи с Найджелом Фараджем, британским политиком и идеологом разрыва Лондона с Брюсселем, который ранее был главой Партии независимости Соединенного Королевства, а сейчас возглавляет Партию Brexit.

Перспективы новой партии и возможного Italexit пока под вопросом, отмечает Bloomberg. Опрос, проведенный Euromedia Research на прошлой неделе, показал, что 58,2% итальянцев поддерживают евро в качестве единой валюты, а 33,8% выступают против. А еще один опрос компании SWG, опубликованный в начале июня, выявил, что сейчас Евросоюзу доверяют 39% итальянцев, тогда как в апреле их было только 27%.

И все же силы евроскептиков в Италии в последние годы укрепляются, напоминает агентство. С 2000 года доля итальянцев, которая не доверят или мало доверяют ЕС, выросла с 43% до 70%, согласно опросу Demos & Pi, которое опубликовала газета La Repubblica 6 апреля. Несмотря на это, около двух третей граждан Италии проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС и еврозоне.

"У Парагоне более сложная задача, чем у Фараджа [в Британии], поскольку в Италии меньше [политического] пространства для новой партии, а также поскольку Италия не имеет такой же истории недоверия по ЕС, какой она является в Британии", - считает сказал Лоренцо Преглиаско, соучредитель исследовательской и социологической компании YouTrend. - Даже если итальянцы меньше доверяют ЕС, чем в предыдущие годы, большинство из них все еще видят больше рисков, чем преимуществ в том, чтобы оставить Евросоюз ".

В свою очередь, Джанлуиджи Парагоне утверждает, что ему некуда спешить, а его политический проект - "это не пакет молока, у него нет срока годности". Своей победой в случае выхода Италии из ЕС он считает возможность добиться равных для страны переговорных позиций в отношениях с ее партнерами.