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Espreso.tvОбществоВ Вооруженных силах зафиксировано 8 новых случаев коронавируса

В Вооруженных силах зафиксировано 8 новых случаев коронавируса


фото: reuters
По состоянию на 10.00 24 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 145 человек военнослужащих, за прошедшие сутки - 8 новых случаев

Об этом говорится в сообщении Командование Медицинских Сил Украины.

"По состоянию на 10.00 24 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 145 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 284 человека, летальных случаев - 5", - рассказали военные.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 407 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 74 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Ровенский военный госпиталь-1 военнослужащий, Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" -1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек (Киевская область - 3 военнослужащего, Одесская область - 1 военнослужащий, Ровенская область - 1 работник ВС Украины, Львовская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины и Днепропетровская область - 1 работник ВС Украины) . Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

 

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