В Украине по сравнению с прошлым годом снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, - Центр общественного здоровья
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
"Снижение заболеваемости можно объяснить карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.
Из-за гриппа и ОРВИ 160181 человек нуждались в госпитализации, из которых 72% - это дети до 17 лет.
Всего за сезон гриппа зарегистрировали 71 летальный случай, что подтверждено лабораторно методом ПЦР. Среди умерших было двое детей.
Летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием у умерших сопутствующих хронических заболеваний и отсутствием вакцинации против гриппа.
Количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), в том числе с пневмониями, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым сезоном.
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