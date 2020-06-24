В Украине по сравнению с прошлым годом снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, - Центр общественного здоровья

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Снижение заболеваемости можно объяснить карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

Из-за гриппа и ОРВИ 160181 человек нуждались в госпитализации, из которых 72% - это дети до 17 лет.

Всего за сезон гриппа зарегистрировали 71 летальный случай, что подтверждено лабораторно методом ПЦР. Среди умерших было двое детей.

Летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием у умерших сопутствующих хронических заболеваний и отсутствием вакцинации против гриппа.

Количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), в том числе с пневмониями, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым сезоном.

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