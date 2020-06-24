В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, - ГСЧС
24 июня, 2020, 22:43
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале апреля в Чернобыльской зоне и Житомирской области произошли большие пожары, которые тушили больше месяца.
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