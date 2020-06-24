 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, - ГСЧС

В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, - ГСЧС

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля в Чернобыльской зоне и Житомирской области произошли большие пожары, которые тушили больше месяца.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

больше новостей

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать