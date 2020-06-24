В СБУ объяснили, что срок запрета на въезд в Украину российской телеведущей Варнавы закончился

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинской правды".

"Органами и подразделениями СБ Украины решения о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу. Согласно ч. 6 ст. 15 Закона Украины "О кинематографе". Службой безопасности Украины в марте этого года были проинформированы Министерство культуры Украины для учета при обновлении информации ", - говорится в сообщении.

"УП" обратилась с информационным запросом в СБУ и спрашивала, когда именно Варнаву исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, и на каком основании.

В 2017 году в той же СБУ говорили, что актрисе запрещен въезд в Украину на 5 лет.

В июне 2020 года стало известно, что Министерство культуры убрало из перечня запрещенных на въезд в Украину российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала аннексированный Крым.

В Минкульте объяснили, что сделали это в марте 2020 года на основании представления СБУ.

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