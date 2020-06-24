В Ровно подожгли авто чемпиона мира по кикбоксингу

24 июня, 2020, 17:48

В Ровно неизвестные подожгли автомобиль чемпиона мира по кикбоксингу Романа Кроля

Об этом сообщает sport.rayon.in.ua.

Автомобиль BMW X5 был припаркован на автостоянке, где его поджег неизвестный. Охранник вовремя заметил огонь, вызвал пожарных, но без их помощи потушил пожар. Огонь повредил только переднюю часть автомобиля.

По информации источника, автомобиль принадлежит известному спортсмену и тренеру Роману Кролю, чемпиону мира по кикбоксингу и мужу двукратной чемпионки Европы по легкой атлетике Натальи Прищепы-Кроль.