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Espreso.tvОбществоВ Киеве обнаружено 99 новых случаев коронавируса, - Кличко

В Киеве обнаружено 99 новых случаев коронавируса, - Кличко


фото: klichko.org
По итогам 23 июня в больницах Киева находилось 232 больных COVID-19, 51 больной - в тяжелом состоянии

Об этом глава столицы Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Эспрессо.TV .

"Новости сегодня - опять не оптимистичны. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 99 человек. На сегодня в столице уже 4528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

заболели:

  • 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет
  • 31 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет
  • 3 девочки от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от одного до 11 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 1440 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 21 и в Оболонском - 18 случаев.

В столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе - 9 детей. И 33 человека с подозрением на COVID-19.

51 больной - в тяжелом состоянии. Один - подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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