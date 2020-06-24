В Киеве McDonald's открыл залы для посетителей

24 июня, 2020, 16:39

24 июня залы ресторанов компании "McDonald's" в Киеве открылись для посетителей

Пре этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.

"24 июня рестораны McDonald's в Киеве открылись для посетителей. Возобновить работу ресторанов позволило правительство Украины, внеся соответствующие изменения в постановление №392. Закрытыми для посетителей остаются залы ресторанов в городах Ровно, Житомир, Львов и в Львовской области", - говорится в сообщении.

Компания ввела бесконтактное обслуживание посетителей, разместила наклейки в залах, которые подсказывают, на каком расстоянии держать дистанцию за столиками.

С 24 июня в Киеве позволили работу ресторанов и кафе, бассейнов, кинотеатров и театров.

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