В Карпатах на Верховинщине от оползней исчезло озеро

24 июня, 2020, 13:42

В результате трех оползней на Ивано-Франковщине исчезло озеро Кривое, образованное в 2008 году из-за тех же оползней

Об этом сообщила екоактивистка из Верховины Янина Лучейко в Facebook.

"Сегодня (23 июня - ред.) в Верховине, поселок Кривец, произошло 3 оползни. Один смещение полностью перегородил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Смещение прошел недалеко от жилой дом. Исчезло небольшой карпатский озеро Кривое", - рассказала экоактивистка.

Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в ручку Черный Черемош.

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Озеро образовалось в 2008 году так же во время паводка. Тогда смещение перекрыл поток, давая жизнь новому естественной локации.

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.

В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванного паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы.

Власти Прикарпатья заявила, что будет просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.

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