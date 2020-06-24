В ГПСУ - более 100 больных COVID-19

24 июня, 2020, 10:34

За прошедшие сутки подтверждено пять новых случаев инфицирования пограничников коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

По состоянию на 24 июня по результатам тестирования военнослужащих и работников зафиксировано 101 положительный тест на COVID-19.

Выздоровели 52, еще 48 человек продолжают лечиться - 14 стационарно и 34 - амбулаторно.

Зафиксирован один летальный случай.

Под контролем медиков сейчас находится более 230 пограничников, которые контактировали с больными.