В ГПСУ - более 100 больных COVID-19
24 июня, 2020, 10:34
За прошедшие сутки подтверждено пять новых случаев инфицирования пограничников коронавирусом
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
По состоянию на 24 июня по результатам тестирования военнослужащих и работников зафиксировано 101 положительный тест на COVID-19.
Выздоровели 52, еще 48 человек продолжают лечиться - 14 стационарно и 34 - амбулаторно.
Зафиксирован один летальный случай.
Под контролем медиков сейчас находится более 230 пограничников, которые контактировали с больными.
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