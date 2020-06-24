 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ГПСУ - более 100 больных COVID-19

В ГПСУ - более 100 больных COVID-19


фото: dpsu.gov.ua
За прошедшие сутки подтверждено пять новых случаев инфицирования пограничников коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

По состоянию на 24 июня по результатам тестирования военнослужащих и работников зафиксировано 101 положительный тест на COVID-19.

Выздоровели 52, еще 48 человек продолжают лечиться - 14 стационарно и 34 - амбулаторно.

Зафиксирован один летальный случай.

Под контролем медиков сейчас находится более 230 пограничников, которые контактировали с больными.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать