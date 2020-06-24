В Днепре в честь Амины Окуевой назвали улицу

24 июня, 2020, 13:00

24 июня на сессии горсовета Днепра приняли решение назвать новый проезд в Амур-Нижнеднепровский районе города в честь военного медика и добровольцев Амины Окуевой

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

"24 июня во время очередной сессии Днепровского городского совета депутаты приняли предоставить наименование новом проезда в районе переулка Освобождения, что в Амур-Нижнеднепровском районе. Теперь улица будет называться в честь врача и военной Амины Окуевой. Соответствующее решение было принято на основании писем-обращений от общественных организаций ", - говорится в сообщении.

Ранее в честь Окуевои хотели переименовать улицу Тополиная, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях жителями. Затем в мэрии выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, не имела имени.

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