 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Днепре в честь Амины Окуевой назвали улицу

В Днепре в честь Амины Окуевой назвали улицу


фото: rfe
24 июня на сессии горсовета Днепра приняли решение назвать новый проезд в Амур-Нижнеднепровский районе города в честь военного медика и добровольцев Амины Окуевой

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

"24 июня во время очередной сессии Днепровского городского совета депутаты приняли предоставить наименование новом проезда в районе переулка Освобождения, что в Амур-Нижнеднепровском районе. Теперь улица будет называться в честь врача и военной Амины Окуевой. Соответствующее решение было принято на основании писем-обращений от общественных организаций ", - говорится в сообщении.

Ранее в честь Окуевои хотели переименовать улицу Тополиная, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях жителями. Затем в мэрии выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, не имела имени.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать