В ближайшие сутки на Прикарпатье Днестр может подняться до девяти метров
24 июня, 2020, 20:58
В реке Днестр на Прикарпатье в ближайшие сутки ожидается прохождение максимальных уровней паводка, река может подняться до более чем девяти метров
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого рыбоохранного патруля.
Прохождение максимального уровня воды паводка ожидается завтра.
Днем 25 июня ожидается подъем уровня воды до 880 - 930 см (максимальный расход 3900 - 4200 м3 / с). В связи с этим возможно затопление поймы сельскохозяйственных угодий, приречных объектов и домов в населенных пунктах Борщевского и Залещицкого районов Тернопольской области.
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