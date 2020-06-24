В ближайшие сутки на Прикарпатье Днестр может подняться до девяти метров

24 июня, 2020, 20:58

В реке Днестр на Прикарпатье в ближайшие сутки ожидается прохождение максимальных уровней паводка, река может подняться до более чем девяти метров

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого рыбоохранного патруля.

Прохождение максимального уровня воды паводка ожидается завтра.

Днем 25 июня ожидается подъем уровня воды до 880 - 930 см (максимальный расход 3900 - 4200 м3 / с). В связи с этим возможно затопление поймы сельскохозяйственных угодий, приречных объектов и домов в населенных пунктах Борщевского и Залещицкого районов Тернопольской области.

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