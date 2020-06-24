 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныця отменила курсирование семи пригородных поездов из-за непогоды на Прикарпатье

Укрзализныця отменила курсирование семи пригородных поездов из-за непогоды на Прикарпатье


фото: reuters
АО "Укрзализныця" в связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье с 24 и 25 июня 2020 года временно отменяет курсирование семи пригородных поездов

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"В связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье Укрзализныця временно, до преодоления последствий непогоды, отменила курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

Так, с 24 июня не будут ходить 4 пригородных поезда Коломыя - Снятин, Снятин - Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта.

Также с 25 июня Укрзализныця отменила курсирование трех поездов Снятин - Коломыя, Коломыя - Снятин, Ворохта - Ивано-Франковск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

больше новостей

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать