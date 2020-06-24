Укрзализныця отменила курсирование семи пригородных поездов из-за непогоды на Прикарпатье

24 июня, 2020, 15:15

АО "Укрзализныця" в связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье с 24 и 25 июня 2020 года временно отменяет курсирование семи пригородных поездов

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"В связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье Укрзализныця временно, до преодоления последствий непогоды, отменила курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

Так, с 24 июня не будут ходить 4 пригородных поезда Коломыя - Снятин, Снятин - Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта.

Также с 25 июня Укрзализныця отменила курсирование трех поездов Снятин - Коломыя, Коломыя - Снятин, Ворохта - Ивано-Франковск.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, поэтому все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.

На Закарпатье в результате непогоды подтопленными оказались более 50 населенных пунктов, для эвакуации людей привлекли более сотни сотрудников полиции и спасательных служб.

Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека, подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетел в Ивано-Франковской области из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий.

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