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Espreso.tvОбществоУкрпочта предупредила о возможных задержках доставки в западные регионы из-за наводнений

Укрпочта предупредила о возможных задержках доставки в западные регионы из-за наводнений


фото: gettyimages
Укрпочта предупредила о возможных задержках с доставкой почты в Ивано-Франковске, Закарпатскую и Черновицкую области в связи с наводнениями, от которых страдают эти области

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Укрпочта информирует о возможных задержках с доставкой почты в Ивано-Франковске, Закарпатскую и Черновицкую области, вызванные сильными ливнями и паводками. Сейчас подтоплено ряд населенных пунктов в этих областях Украины и частично нарушено транспортное сообщение с ними", - говорится в сообщении.

В Укрпочте отметили, что из-за непогоды возможные задержки с досткавкою почты в 91 населенный пункт в Ивано-Франковской области, населенные пункты в бассейне реки Прут и в 4 отделения в Черновицкой области.

В то же время по состоянию на 24 июня возобновлена работа отделений в Раховском районе Закарпатья.

В Укрпочте добавили, что в большинстве населенных пунктов, пострадавших от непогоды, уже произведены выплаты пенсий и социальных пособий, а для тех клиентов, которые их еще не получили, выплаты осуществят после возобновления работы отделений.

"Национальный почтовый оператор приносит извинения за временные неудобства с доставкой корреспонденции", - извинились в Укрпочте.

Обычный график работы Укрпочты будет восстановлено после ликвидации последствий непогоды в районах, пострадавших от стихии.

В пресс-службе добавили, что компания будет оперативно сообщать о полном восстановлении работы отделений в пострадавших от непогоды населенных пунктах.

  • Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
  • В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванного паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы.
  • Власти Прикарпатья заявили, что будут просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.

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